“Theo Hernandez il mio modello”, il terzino esalta così il rossonero

Colui da cui prendere spunto. Questa giornata di lunedì tre aprile targata Serie A ci ha regalato lo scontro tra Empoli e Lecce. A trionfare sono stati proprio i toscani, con un rigore trasformato dall’intramontabile Ciccio Caputo.

Il penalty però, se lo è guadagnato un altro calciatore, che in questa stagione si è già messo in mostra più volte, agendo nel ruolo del terzino sinistro: Fabiano Parisi. Una volta finita la partita, il difensore classe 2000 ha avuto modo di intervenire brevemente ai microfoni di Dazn.

Durante l’intervista, ha avuto sia modo di parlare del rigore da lui procurato, sia di colui che in Serie A funge da ispirazione per il giovanissimo italiano: il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez, ricordando anche che Parisi è stato seguito in passato proprio dal Milan. Di seguito le sue parole.

Fabiano Parisi Empoli

Parisi: le sue parole

“Ho visto spazio, poi grazie alle mie potenzialità palla al piede ho procurato il rigore. Quando vedo spazio abbasso la testa e punto la porta. Il mio modello? Theo Hernandez, io cerco di migliorarmi e dare il massimo sempre”.

Giulio De Pino