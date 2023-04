Milan, svolta importante per il rinnovo di Leao: la situazione

Dopo il passaggio in semifinale di Champions e la lotta in serie A per il posto in Champions League, Rafael Leao è sempre più decisivo e importante per la squadra di Pioli, per questo si starebbe determinando il prolungamento di contratto tra Leao e il Milan.

Le cifre dell’accordo

Entrambi sono decisi a prolungare il contratto e pare che siano riusciti a trovare una soluzione su tutti i fronti.

Infatti, ricordiamo, che il calciatore del Milan dovrà risarcire per circa 16 milioni di euro il club portoghese Sporting Lisbona. Un problema importante per Leao che ha frenato ad oggi il prolungamento del contratto con il Milan, ma la squadra rossonera, fa di tutto per cercare una soluzione per soddisfare tutti.

Maldini e Massara, negli ultimi giorni quindi, hanno determinato gli ultimi dettagli sull’ingaggio. Leao ha accettato 7 milioni all’anno più bonus, in più, hanno concordato anche circa 3 milioni di euro per la firma. Una soluzione che rende tutti contenti tra calciatore, società e soprattutto i tifosi del Milan.