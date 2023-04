Morata, non solo il Milan interessato: sfida di mercato con un club di Serie A!

Giornata di vigilia in casa Milan, i rossoneri domani affronteranno il Napoli capolista in un Maradona gremito, in una delle partite più importanti di una stagione decisamente travagliata che vede ad oggi i rossoneri totalmente impantanati nella lotta Champions.

Una tra le cose che non ha funzionato al meglio è stato l’attacco rossonero che troppe volte è stato impreciso e poco concreto, e proprio per questo la dirigenza sta pensando a diversi nomi per la prossima stagione.

Uno tra i principali indiziati è Alvaro Morata, a cui però sarà difficile arrivare.

Morata Calciomercato Milan

Calciomercato Milan, sarà derby italiano per Morata

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, le opzioni per il futuro dello spagnolo sembrano essere 3.

La prima è la permanenza nel club spagnolo, la seconda vede il Milan come possibile nuova squadra e non è inoltre da escludere il suo ritorno con la Juventus.

I bianconeri infatti vorrebbero riportare Alvaro tra le proprie fila, creando così un derby di mercato tutto italiano.

Andrea Mariotti