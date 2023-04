Mourinho: “Due punti persi contro il Milan”, poi il commento sulla lotta Champions

Weekend ricco di emozioni quello della 32° giornata di Serie A: alle ore 18:00 di quest’oggi è andata in scena la sfida tra Roma e Milan, all’Olimpico. Una sfida dove la posta in palio è alta, poiché rossoneri e giallorossi si giocano un posto alla prossima edizione della Champions League.

Dopo la netta vittoria per 2 a 0 sul Lecce, grazie alla doppietta di Leao, il Milan sbatte sul muro della squadra di Mourinho. Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, termina 1 a 1 la sfida tra rossoneri e giallorossi.

1 gol da una parte e 1 dall’altra, 1 punto a testa, ancora parità in classifica: è questo l’esito della sfida tra Milan e Roma di questo sabato pomeriggio. Josè Mourinho ha commentato così la sfida ai microfoni di DAZN:

Sulla partita:

Se si parla solo di prestazione, di Roma-Milan, penso sia giusto per noi. Solo noi, con quello che abbiamo costruito come squadra, solo noi possiamo giocare una partita contro il Milan come abbiamo giocato con tutte le difficoltà. Non siamo una squadra ricca, abbiamo perso tanti giocatori: con tutte queste difficoltà, contro il Milan, lottando contro un traguardo ovvero arrivare quarti, io penso che solo noi possiamo farlo.