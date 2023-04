Mourinho pazzo di Leao: “Rafa è un giocatore stratosferico”

Un giocatore il cui talento è innegabile innegabile, quello di Rafael Leao, protagonista di un incredibile assist al termine di Roma-Milan. Forte di una grande prestazione che lo avrebbe così distinto in campo, per Leao non poteva mancare anche la meritata ammirazione dello stesso José Mourinho, come da lui manifestato in Conferenza stampa.

Con una degna palla servita ad Alexis Saelemaekers per il pareggio con i giallorossi e un significativo cambio di rotta alla partita, la rinnovata maturità tattica del giocatore rossonero non poteva così che essere apprezzata.

Una situazione che consoliderebbe del resto anche le intenzioni del Milan di tenere con sé il giocatore classe ’99 anche per i prossimi anni.

Mourinho su Leao: “Quando sta nel suo habitat e può puntare è devastante”

Rafael Leao, Milan

Leao si sarebbe così contraddistinto come fuoriclasse anche agli occhi di Mourinho, che è intervenuto anche su di lui in Conferenza stampa:

“Rafael è un giocatore stratosferico, quando sta nel suo habitat e può puntare è devastante – ha dichiarato infatti il tecnico della Roma – Ci siamo protetti lì con Celik, che lo conosce bene”.