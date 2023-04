Napoli-Milan, polverizzati i biglietti per il settore ospiti: il dato

Sale la febbre da Napoli Milan di Champions League, il primo dei tre atti è andato in archivio con un risultato a dir poco favorevole ai rossoneri che hanno trionfato per 0-4 al Diego Armando Maradona di Napoli, dove i rossoneri torneranno il 18 aprile in occasione dei quarti di finale di Champions League.

I tifosi rossoneri, che hanno già riempito San Siro per l’andata, vogliono dare il massimo supporto ai propri giocatori per spingerli verso una possibile semi finale di Champions che, ad inizio stagione, sembrava a dir poco impensabile.

Per questo il settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona è già andato sold-out in tempi a dir poco record, con molti supporters rossoneri che sono rimasti a bocca asciutta e che dovranno guardare la partita da casa.

Napoli Milan Tifosi

Napoli-Milan, già sold out il settore ospiti

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, in soli 20 minuti tutti i 3500 tagliandi disponibili sono andati venduti con tantissimi supporters che, una volta entrati nel circuito “Vivaticket” si sono trovati davanti alla scritta:

“Evento non disponibile: I biglietti non sono ancora in vendita su Vivaticket oppure le vendite sono momentaneamente sospese o chiuse“.

Spinta massima dunque per i campioni d’Italia, che potranno contare sull’amore dei propri tifosi.

Andrea Mariotti