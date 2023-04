Savicevic su Napoli Milan: “Adesso sarà più dura per i rossoneri”

Dejan Savicevic, presidente della Federazione del Montenegro, ed ex calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il “genio” ha parlato anche del doppio big match che dovrà affrontare la squadra di Pioli contro il Napoli in Champions League. Il classe 1966 ha disputato sei stagioni in rossonero, dal 1992 al 1998, nelle quali ha conquistato ben tre scudetti ed una Coppa dei Campioni.

Queste le parole di Savicevic su Napoli Milan:

Spero che il Milan passi in semifinale. Dopo il largo successo in campionato, sembra strano dirlo, ma sarà ancora più complicato per i rossoneri. Il Napoli adesso è più carico, ne stanno parlando negli spogliatoi su come reagire dopo un risultato così. Chi perde ha sempre una spinta in più, un bell’1-0 sarebbe stato perfetto. Il Milan ha tutte le carte per battere il Napoli e poi dipende da tante cose, in Champions League non hai mai certezze. Se ci sarà Osimhen diverse cose cambieranno