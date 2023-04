Napoli-Milan in Champions League, parla Di Lorenzo: “Sarà diverso”

Ieri sera il Napoli ha subito una sonora sconfitta contro il Milan, che ha rifilato ben quattro gol ai favoriti per la vittoria dello Scudetto.

I rossoneri si sono fatti beffe degli uomini di Spalletti proprio sotto gli occhi inermi dei tifosi presenti allo stadio Maradona, che hanno visto i loro beniamini uscire mestamente dal campo come mai era successo in questa stagione.

La sconfitta degli Azzurri pesa ancora di più perchè si troveranno di fronte proprio il Milan nel prossimo turno di Champions League.

Napoli Milan Champions League

I rossoneri hanno un feeling particolare con la massima competizione europea e l’umiliazione subita ieri sera ha terrorizzato tutto l’ambiente in vista del doppio confronto fra le due squadre.

A calmare gli animi però ci ha pensato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss alla fine del match.

“In Champions sarà un’altra cosa, partiremo alla pari e sarà comunque difficile perché abbiamo visto che il Milan è una grande squadre. Dovremo far meglio per superare il turno”.

“Sulla partita di ieri però il capitano non cerca alibi: “È stata una brutta prestazione, non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita”.