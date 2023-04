Pioli alla vigilia di Napoli-Milan: “Ogni partita è stata diversa, cambieremo anche domani!”

Poco più di 24 ore e poi sarà resa dei conti. Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Milan sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions di scena domani al Maradona. Le due compagini arrivano alla vigilia del match in un clima rovente, ma soprattutto con due condizioni totalmente distinte.

Stefano Pioli (sx) e Luciano Spalletti (dx)

Forti del morale alto visto lo 0-4 in campionato e l‘1-0 dell’andata, il Milan di Stefano Pioli giunge nella città partenopea con il favore dei pronostici. D’altro canto, gli azzurri di Spalletti vogliono ribaltare il risultato invertendo il trend negativo, pur con le assenze di Kim e Anguissa. In virtù della sfida, giungono proprio le parole in conferenza stampa del mister rossonero.

“Partita figlia di un percorso durato anni”, Pioli accende Napoli-Milan

Ascoltato dai giornalisti presenti a Napoli, in sala conferenze al Maradona, Stefano Pioli è intervenuto sull’incontro di domani sera. Fra sensazioni alla vigilia, eventi extra-campo ed analisi tattiche del match, ecco quanto pronunciato dal tecnico del Milan:

“Siamo molto contenti di essere qui a giocarci questa partita. Nonostante il piccolissimo vantaggio maturato all’andata, pensare esclusivamente a difendersi è fuori discussione. Giochiamo contro una squadra che in Champions non perde in casa da tempo e che fa bene contro qualunque avversario. Hanno superato un girone tosto e messo in difficoltà tante big europee anche in passato. Sappiamo quanto sono forti, ma dobbiamo e vogliamo fare la nostra partita imponendo il nostro gioco. Domani bisogna giocare bene, giocare da squadra e gestire molto bene il pallone”. “Entrambe le sfide hanno visto occasioni e difese in difficoltà da una parte e dall’altra. A San Siro loro sono partiti meglio di noi, e questo dev’essere uno sprono nonché accorgimento da sistemare. Siamo qui perché siamo alla fine di un percorso durato 3 anni, che vogliamo onorare giocando la nostra partita. Sia noi che il Napoli abbiamo le qualità per metter su uno spettacolo di rilievo, le sfide con loro sono state fin qui difficili sia da leggere che da interpretare. Alla fine i risultati ci hanno dato ragione, quindi vogliamo continuare così come fatto in precedenza. Il ritorno del tifo al Maradona caricherà di certo il Napoli, ma caricherà anche noi”.

“Giroud sta bene”, poi le parole di Pioli su Brahim Diaz

Pioli è poi intervenuto in merito ai protagonisti della sfida di domani. “Coccole” per i suoi e rispetto verso gli avversari, nonché aggiornamenti sulle condizioni di Olivier Giroud:

Olivier Giroud