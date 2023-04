Napoli, Spalletti: “Con il Milan gara da tripla”, poi svela se Osimhen recupererà per la Champions League

A Castelvolturno si è tenuta la conferenza stampa di Luciano Spalletti, in vista della prima delle tre sfide tra il suo Napoli e il Milan in questo mese di aprile.

Su Osimhen, grande assente del big match di domani sera, e se pensa possa recuperare in tempo per la Champions:

“È un’assenza che pesa. Inutile girarci intorno. Sono d’accordo con Pioli perché quando è mancato la squadra ha saputo sopperire, tutti hanno dato qualcosa in più. Siamo quasi convinti che rientri in tempo per la Champions, ma c’è da vedere il percorso. Però per quello che ci ha detto il medico e le sue capacità di recupero siamo fiduciosi”.