Napoli-Milan, Pioli rischia l’emergenza per i prossimi turni: c’entrano le diffide

Mancano ormai una manciata di ore al calcio d’inizio di Napoli-Milan, vero show stealer della giornata di campionato ed antipasto del doppio confronto europeo che vedremo fra qualche giorno. I rossoneri di Stefano Pioli saranno accolti dagli azzurri primatisti nonché da un Maradona sold-out e pronto a sostenere i propri beniamini.

Pierre Kalulu

Per il Milan sarebbe fondamentale uscire da Napoli bottino in tasca, visto l’aggancio dell’Atalanta nelle retrovie e lo scivolone casalingo dell’Inter contro la Fiorentina. Ai rossoneri serve un’impresa per mantenere vive le speranze di 4° posto, ma occhio ai diffidati. Unite alle indisponibilità di Kalulu, Messias ed Ibrahimovic, eventuali squalifiche rossonere potrebbero compromettere le prossime sfide.

Allarme Milan, anche Kjaer e Calabria in diffida

Sono ben 4 i calciatori diffidati che si apprestano ad affrontare questa sera il Napoli. In una partita tutt’altro che facile dunque, il minimo errore potrebbe costare caro al Milan in vista degli impegni futuri e della corsa alla quarta piazza in Serie A. Sebbene la possibile squalifica di Kalulu e Rebic non preoccupa i rossoneri (visto l’infortunio del primo e il basso rango di gerarchia del secondo), tutt’altro discorso vale invece per Kjaer e Calabria.

Simon Kjaer

Entrambi sono infatti a rischio per il prossimo turno, con gli impegni contro Kvaratskhelia e Simeone che non fanno altro che peggiorare la situazione in vista di un possibile cartellino giallo. Complice il già forzato stop per Kalulu, un’ulteriore assenza in difesa potrebbe dare il via ad un’emergenza Milan nelle retrovie.