Verso Napoli Milan, c’è il comunicato sulle condizioni di Osimhen

Arrivano aggiornamenti da Napoli sul fronte Victor Osimhen. L’attaccante ha rimediato un infortunio con la Nazionale che lo ha costretto a saltare alcune sfide, tra queste anche l’andata dei quarti di finale di Champions League giocati a San Siro contro il Milan. Tra soli quattro giorni le due compagini si sfideranno nell’incontro di ritorno.

Il centravanti nigeriano vorrebbe tornare a disposizione proprio per la sfida che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona. In questo senso arrivano novità dalla seduta di allenamento della squadra di Luciano Spalletti, tenutasi a Castel Volturno.

Victor Osimhen condizioni

Infortunio Osimhen, le condizioni dell’attaccante verso Napoli-Milan

Victor Osimhen nella mattinata ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo. Questo quanto riportato dal Napoli sul proprio sito ufficiale: “Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie”.

Aumenterebbero così le possibilità di vedere il classe 1998 a disposizione per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nel frattempo le due compagini saranno impegnate domani in campionato, i rossoneri contro il Bologna, i partenopei con l’Hellas Verona.