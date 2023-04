Pioli: “La Champions non è il campionato, sappiamo la storia del Milan”

Le prossime ore saranno a dir poco fondamentali per il Milan di Stefano Pioli che domani giocherà l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti. La sfida andrà in scena alle ore 21:00 allo Stadio San Siro e sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video.

In occasione dell’incontro, il tecnico parmense ha rilasciato un’intervista ai microfoni della stessa piattaforma streaming. Parole con le quali ha presentato la gara tutta italiana valevole per i quarti di finale di Champions League.

Stefano Pioli Milan Napoli Champions League

Verso Milan Napoli, parla Stefano Pioli

Queste le parole dell’allenatore del Milan:

Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e sappiamo l’importanza di questa partita. Sappiamo cosa c’è dietro la storia del Milan nella Champions, dobbiamo essere fiduciosi, determinati e sicuramente attenti