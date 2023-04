Napoli-Milan, Pioli verso il cambio modulo: sorpresa sulla trequarti

Siamo ormai giunti al fatidico giorno, Napoli-Milan è più vicino che mai. A poche ore dal fischio d’inizio del primo atto della trilogia, cresce l’ansia in entrambe le compagini vista la posta in palio in quel del Maradona. Da una parte gli azzurri padroni di casa, che con 3 punti potrebbero avvicinarsi considerevolmente al primato matematico, dall’altra i rossoneri vogliosi di far risultato per mantenere un posto stabile nelle prime 4.

Tifosi Milan

In attesa di quel che poi saranno le sfide di Champions, non pochi dubbi accompagnano Pioli e Spalletti per quanto ne concerne l’11 iniziale. Ai consueti dubbi del tecnico del Napoli (quest’oggi privo di Osimhen) si affianca infatti un possibile colpo di scena in distinta per il Milan.

Verso Napoli-Milan, idea Krunic per Pioli

Come ormai filtra da qualche giorno, i rossoneri di Pioli potrebbero sfruttare l’indisponibilità di Kalulu per accantonare momentaneamente la difesa a 3. Ecco dunque che questa sera un Milan formato 4 potrebbe far ritorno al Maradona, con il duo Tomori-Kjaer (in vantaggio su Thiaw) ben saldo davanti alla porta di Maignan.

Rade Krunic

Confermato anche il ritorno di Calabria a destra nonché ruolo in mediana per Bennacer e Tonali, con la fascia sinistra di consuetudine affidata a Theo e Leao. La mattina dell’incontro porta con se anche alcune sorprese, in particolare in merito ai ruoli di Krunic e Brahim Diaz. Quest’ultimo potrebbe infatti cominciare il match largo a destra, lasciando spazio sulla trequarti proprio a Rade Krunic che agirà alle spalle di Giroud.