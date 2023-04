Napoli-Milan, supporters partenopei fuori all’Hotel dei rossoneri per disturbare il riposo

A Napoli il clima è infuocato alla vigilia del ritorno di Champions League tra Napoli e Milan. Fin dall’arrivo del pullman dei rossoneri nel capoluogo campano, i supporters del Napoli non hanno smesso un attimo di disturbare i giocatori del Milan. Difatti già da giorni era stata programmata un operazione da parte dei tifosi napoletani per disturbare il più possibile il Milan.

I tifosi del Napoli disturbano il Milan: le ultime

Tifosi Napoli fuori hotel del Milan alla vigilia

Il risultato dell’andata dei quarti di finale di Champions League e le reazioni social di Theo Hernandez non hanno fatto altro che alimentare l’astio dei tifosi del Napoli. Difatti i tifosi partenopei hanno atteso l’arrivo del pullman del Milan all’Hotel Vesuvio per disturbare fin da subito i rossoneri.

I tifosi del Napoli sono intenti a disturbare il riposo del Milan, facendo arrivare i rossoneri all’impegno di domani sera in condizioni non ottimali. Inoltre diversi cori d’odio verso Paolo Maldini e Theo Hernandez cantati dai supporters del Napoli, tra cui: “Maldini uomo di m***a” “Theo Hernandez figlio di p*****a” e ““Dentro le stanze, veniamo dentro le stanze”, come riportato dalla redazione di MilanNews.it.