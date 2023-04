Napoli-Milan, il giornalista tuona: “Designazione arbitrale chiara da un punto di vista politico”

Soltanto poche ore al fischio iniziale di Napoli-Milan. Dopo l’1-0 di San Siro, i rossoneri si presenteranno questa sera al Maradona con 2 risultati su 3 a disposizione. Vietato però sottovalutare l’impegno, considerato anche il ritorno in campo dal primo minuto di Victor Osimhen.

D’altra parte è anche vero che Spalletti ritrova il nigeriano ma non potrà contare sull’apporto di Kim e Anguissa, entrambi squalificati dopo la gara d’andata. Proprio su quella, e su alcune decisioni arbitrali in particolare, è tornato Ciro Venerato.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Ciro Venerato ai microfoni di Tele A, nel corso della trasmissione “Terzo Tempo“:

“Si è visto il peso politico del Milan. Ferlaino mi disse che preferiva gli arbitri scarsi in casa e quelli bravi in trasferta: all’andata il Napoli ha beccato un arbitro mediocre, sulla carta non all’altezza della partita, ed è successo ciò che è successo.

Al ritorno invece becchi l’arbitro più importante, quello della finale Mondiale, che anche con 250mila tifosi presenti non sentirà la pressione. Le designazioni sono chiare dal punto di vista politico“.