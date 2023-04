Notizia dell’ultim’ora da Napoli su Osimhen e Raspadori: sta succedendo ora!

Insieme al Milan, che in questi minuti si è ritrovato a Milanello per preparare la sfida di Champions League contro il Napoli (Kalulu è in gruppo ndr), anche la squadra azzurra in questi istanti si sta allenando nel centro sportivo di Castel Volturno.

Dopo quanto fatto trapelare in mattianata da La Repubblica in merito alle parole di De Laurentiis sulle condizioni di Osimhen, arrivano ulteriori novità da Napoli.

Allenamento Napoli: non c’è Osimhen, Raspadori a parte

Victor Osimhen non è in campo con la squadra. È questa la novità che arriva dalla sessione di allenamento in corso a Castel Volturno che andrebbe a confermare, difatti, la non disponibilità del nigeriano in vista di domani.

Giacomo Raspadori si sta allenando a parte, ma è entrato in campo insieme al gruppo: l’ex Sassuolo non è al meglio e, vista anche l’assenza di Giovanni Simeone (uscito per infortunio muscolare nel match contro il Lecce), per Luciano Spalletti può profilarsi una vera e propria emergenza centravanti.