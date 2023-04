In queste settimane sono molteplici gli incontri che hanno visti protagonisti il Milan e il mondo politico per discutere la questione del nuovo stadio.

Pochi dubbi circa l’area scelta per l’impianto, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport: il club ha individuato l’Ippodromo La Maura, ma residenti e soprattutto giunta comunale si stanno opponendo a questa ipotesi nonostante non ci sia ancora visto il progetto.

Nei giorni scorsi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, vi ha fatto un sopralluogo con un alto dirigente Snai per capire i margini operativi che ci sarebbero per il Milan, che è al lavoro in ogni per dare un’accelerata importante a tutta questa vicenda.

“100 milioni di perdite all’anno”: il dato

In particolare, il quotidiano si sofferma su quella che sarebbe la stima di ricavi mancati a causa della mancanza di un impianto di proprietà, quantificati in 100 milioni di euro.

Per questo motivo, la società intende trovare una soluzione il prima possibile, in quanto si tratta di una cifra molto importante che la proprietà non può mettere a disposizione dell’area sportiva per fare nuovi investimenti sulla squadra.