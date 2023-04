Orsi è sicuro: “Il Milan ha un obbligo”, poi l’avvertimento a Pioli

Il Milan ha bisogno di ripartire con i tre punti in campionato. La sconfitta di ieri dell’Inter per mano della Fiorentina potrebbe portare gli uomini di Stefano Pioli al terzo posto solitario, scavalcando proprio i cugini meneghini.

Al secondo posto, invece, vola Lazio di Maurizio Sarri che, nel pomeriggio, ha battuto per 2-0 il Monza di Palladino volando, quindi a 55 punti, momentaneo +7 sui rossoneri.

Tante assenze da una parte e dall’altra, Osimhen e Oliveira non sono stati convocati per il Napoli, mentre in casa rossonera Kalulu e Ibrahimovic sono out per infortunio avvenuto con l’Under 21 francese per il primo, con la nazionale svedese per il secondo.

Orsi Napoli Pioli

Nando Orsi, allenatore ed ex calciatore, ha parlato a Sky Sport della sfida odierna del Maradona: “La gara è molto importante per il Milan, che deve assolutamente vincere per non perdere contatto con le prime posizioni. Sarà una partita che senza Osimhen ha una valenza e con ne avrebbe avuta un’altra. Il Napoli non farà calcoli, il Milan dovrà adattarsi perché ha tante assenze in difesa”.

Beniamino Pasquariello