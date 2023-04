Infortunio Osimhen, il nigeriano rivela la data del rientro: ci sarà contro il Milan in Champions League?

Domani sera andrà in scena il primo atto della trilogia Napoli-Milan. La partita valida per la 28esima giornata di campionato sarà solamente l’antipasto dell’emozionante e più che mai attesa doppia sfida di Champions tra le due squadre.

Nelle ultime ore, a rabbrividire e far preoccupare tutto il tifo partenopeo è stata, sneza dubbio, la notizia riguardante l’infortunio di Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, al rientro dalla Nigeria, salterà sicuramente la sfida di domani e, fino a poche ore fa, era in forte dubbio per i quarti di finale contro i rossoneri.

Osimhen Napoli infortunio

Poche ore fa, però, l’ex attaccante del Lille ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Tg5 dove svela le sue condizioni e soprattutto la data del suo rientro.

Osimhen svela la data del rientro: le parole

Queste le parole del nigeriano:

“Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò“.

“Tutti stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand’è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivo, siamo felici e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà“.

“L’entusiasmo dei tifosi è travolgente, straordinario, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade di Napoli“.

Beniamino Pasquariello