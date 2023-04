Pioli in conferenza svela le condizioni di Ibra: “Mi ha detto che non poteva giocare”

Il tecnico de Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo dei suoi per 2-0 contro il Lecce. L’allenatore ha parlato di alcuni singoli apparsi molto brillanti nell’ultimo periodo come Leao e Krunic e ha svelato le condizioni di alcuni calciatori tormentati dai problemi fisici. Di seguito quanto riportato:

Leao è da Pallone d’Oro? “Mi piace questo poco equilibrio, tre mesi fa era tutto da buttare! Rafa è forte, ma ora dobbiamo restare concentrati: c’è da giocare lo scontro diretto con la Roma e non pensare a cose che non possiamo determinare”.

Ibrahimovic

Pioli su Krunic e Florenzi

Il confronto con la partita d’andata: “Il primo tempo di Lecce è stato tra i peggiori del campionato. Ora siamo un’altra squadra, abbiamo ripreso a giocare con le nostre qualità. Abbiamo vinto una partita difficile.

Come sta Florenzi? “Florenzi sta bene, ho scelto Kalulu per gli uno contro uno sugli esterni”.

Su Krunic: “Ha personalità sicuramente. È arrivato da una squadra più piccola del Milan, ha avuto bisogno di trovare le sue certezze. L’abbiamo rimodellato da un centrocampista d’inserimento a più un costruttore di gioco. È uno dei tanti titolari del Milan. Sono molto contento per lui, se lo merita”.

Pioli svela le condizioni di Ibra

Come sta Ibrahimovic? “Ha sentito qualcosa al polpaccio e si è fermato. Pensavo di farlo giocare, ma mi ha detto che non era disponibile. Non so l’entità, ma qualcosina ha avuto”.