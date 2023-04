Ibrahimovic e Vranckx, risposta a sorpresa di Pioli in conferenza!

Alla vigilia di Napoli–Milan, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della situazione di Zlatan Ibrahimovic e di Aster Vranckx.

Di seguito, le dichiarazioni del tecnico sul poco minutaggio concesso finora al centrocampista belga:

“Sta crescendo tanto, in allenamento migliora sempre di più, ma per giocare non basta fare bene: bisogna fare meglio. Aster sta facendo di tutto, ma come lo stanno facendo anche i suoi compagni“.