Pioli: “Formazione? Serve tensione e concentrazione. Abbiamo un tallone d’Achille da migliorare”

Nella 31° giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli affronta il Lecce di Marco Baroni: dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League, dove affronteranno l’Inter, i rossoneri sono chiamati al riscatto in Campionato.

Dopo il poker sul Napoli, il Milan è reduce da due pareggi consecutivi e portare a casa i 3 punti sarebbe importante per rimanere agganciati alla zona Champions, soprattutto dopo la vittoria odierna dei cugini nerazzurri, che sono momentaneamente a +1.

Poco prima del fischio d’inizio dell’arbitro Chiffi, ai microfoni di DAZN è intervenuto Stefano Pioli, allenatore del Milan:

Sulle scelte di formazione:

Credo sia importante mantenere alta la tensione e la concentrazione. La scelte sulla formazione sono per mettere in campo una squadra pronta, determinata, perché abbiamo bisogno di far bene.