Pioli: “Niente euforia, è solo il primo passo”, poi le parole sulla Champions

È finita Napoli-Milan, il primo dei tre confronti ravvicinati che impegneranno gli azzurri e i rossoneri nel mese di aprile, considerando le gare d’andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League che andranno in scena mercoledì 12 aprile a San Siro e martedì 18 aprile al Maradona.

Il Milan vince per il momento per 4 a 0 grazie alle due reti di Rafael Leao, tra cui una con un pallonetto che ha battuto Meret, con esultanza polemica, su assist di Brahim Diaz, quella di quest’ultimo e di Saelemaekers.

Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita:

La vittoria è solo il primo passo. Ho sentito tante cose anche giuste. È solo il primo passo. Dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento. Abbiamo buttato partite in passato.

Qualsiasi risultato di stasera non condizionerà la Champions. Rivedrò la partita per capire dove migliorare. Sarà uno scontro importante. Stasera abbiamo vinto una partita importante, ma è solo la prima di un rush importante. Per essere una stagione positiva dobbiamo andare in Champions.

Diaz è uscito perché ha avuto un fastidio all’adduttore. Lui non voleva uscire ma io l’ho cambiato.

Avevo già deciso prima di Udine di giocare a quattro. È semplice dire che è stato il cambio di sistema a farci vincere ma con l’altro abbiamo passato il turno di Champions. Ho preferito fare dei cambi perché eravamo in difficoltà. A me piace cambiare sistemi. Niente euforia, solo una grande prestazione.

Mancano 10 giorni e abbiamo la testa all’Empoli, che sono state queste le partite in cui abbiamo buttato punti. Avremo tempo per pensare alla Champions. Saranno 180 minuti e ci sono tante cose da analizzare.

Sicuramente la prestazione ci darà fiducia ma in Champions saranno partite diverse. Saranno due partite di grande intensità. È chiaro che con le caratteristiche che abbiamo in campo aperto siamo più pericolosi. Al Napoli ci penseremo e affronteremo le partite con la stessa mentalità. Ci sono tante cose da fare meglio.