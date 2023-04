Pioli sa come battere la Roma: “Contro una squadra così solida dovremo essere bravi a farlo”

Alle ore 18 di oggi sabato 29 aprile 2023 andrà in scena allo Stadio Olimpico Roma-Milan. Sfida della trentaduesima giornata di Serie A di cruciale importanza per la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League per i due club.

Infatti, entrambi si ritrovano a 56 punti in classifica con 31 partite giocate ricoprendo i rossoneri la quarta posizione in classifica e i giallorossi la quinta a soli tre punti dalla Juventus terza a 59 punti dopo la riassegnazione momentanea dei quindici punti di penalizzazione.

Pioli elogia Giroud: “Importante per noi”

Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pre-partita di Roma-Milan ai microfoni di DAZN: