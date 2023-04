Inzaghi: “Il Milan o l’Inter di mio fratello Simone? È chiaro per chi farò il tifo”

Il Milan deve archiviare la qualificazione in Champions League contro il Napoli e non deve assolutamente pensare all’euroderby contro l’Inter: domani c’è il Lecce a San Siro e questa deve essere l’unica partita nella mente dei giocatori.

Vedendo la classifica, i rossoneri non possono assolutamente permettersi di sottovalutare questa gara: con la penalizzazione momentaneamente tolta alla Juventus, la squadra di Pioli è a -3 dalla zona Champions.

Esultanza Milan (FOTO: IMAGO)

Il derby di Champions è però ovviamente l’argomento più discusso del momento ed è difficile distogliere l’attenzione dalla doppia sfida del 10 e 16 maggio.

A proposito del derby, anche a Pippo Inzaghi, intervistato da Sky Sport nel post partita di Reggina-Brescia (persa dai calabresi per 2-1), è stato chiesto un parere sulla semifinale di Champions.

Inzaghi avrà il cuore diviso a metà: da una parte il suo amato Milan, squadra in cui ha giocato per ben 11 anni, e dall’altra suo fratello Simone a un passo da un traguardo storico. Eppure Super Pippo non ha molti dubbi e ha già deciso per chi farà il tifo.