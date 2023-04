Milan-Inter in semifinale, per chi tifa Pippo Inzaghi? La risposta in conferenza

Una vita al Milan, con 126 gol segnati e 2 Champions League conquistate, ma anche il legame con il fratello Simone: destino strano quello di Filippo Inzaghi, diviso per la prossima sfida in Champions League tra due amori a tinte forti.

Pippo Inzaghi Milan Inter

Pippo Inzaghi su Milan-Inter: le parole

Pippo Inzaghi, tecnico della Reggina, spera ancora di riuscire ad accedere ai play off di Serie B con i suoi ragazzi. Nel frattempo, però, si concede anche un commento sull’imminente derby in semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa:

“Sono contento per il Milan e molto contento per mio fratello. Il discorso che ho fatto dopo Benevento vale anche per Simone: lui stesso sta facendo bene ma viene massacrato continuamente“.

Un “molto contento” che ci fa pensare ad un Pippo Inzaghi orientato a parteggiare, anche se a fatica, per il fratello Simone. Il suo cuore resta però per metà rossonero e sicuramente anche il passaggio del turno del Milan non lo rattristerebbe.