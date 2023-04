Pobega: “Pioli mi ha chiesto di fare questo compito oggi”

È finita Milan-Empoli a San Siro, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, con il risultato di 0 a 0. I rossoneri dopo il 4 a 0 contro il Napoli dovevano dare continuità in campionato per poter agganciare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

L’Empoli invece è a più tredici punti dall’Hellas Verona terzultimo, a dieci giornate dalla fine non sono né pochi punti ma neanche troppi, sarà importante cercare di fare punteggio il più possibile prima della fine del campionato.

Tommaso Pobega ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita:

Secondo me è mancato un mix di tante cose come la lucidità, la precisione e la fortuna. Quindi c’è il rammarico di non aver portato a casa i tre punti.

Io ho cercato di fare al meglio ciò che mi è stato richiesto. È normale che nei minuti finali ho cercato di alzarmi di più per poter dare più una mano essendoci meno lavoro da fare in fase di costruzione. Purtroppo non mi sono creato l’occasione giusta.

Oggi ho provato a fare il meglio che potessi ma per indole di andare avanti e Pioli non mi limita, anzi me lo ha chiesto lui di farlo. L’importante è come stiamo in campo.