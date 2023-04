Qualificazione in Champions League decisiva per il Milan: tanti a rischio senza il quarto posto

La doppia sfida con l’Inter in semifinale di Champions League è lontana e non deve essere il primo pensiero nella testa dei giocatori. C’è un quarto posto da raggiungere e la concentrazione dei ragazzi di Pioli deve essere rivolta solo al Lecce.

Con i 15 punti di penalizzazione momentaneamente restituiti alla Juventus, i rossoneri si ritrovano ora al quinto posto a -3 dalla Roma. La qualificazione alla prossima Champions League è però fondamentale, soprattutto, per gli introiti che ne derivano.

Quarto o quinto posto, cambia tutto per i piani del Milan

La qualificazione alla prossima Champions League vale la bellezza di 50-60 milioni di euro. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, cambia tutto tra quarto e quinto posto, con gli obiettivi di mercato che verrebbero ridimensionati.

In caso di qualificazione, il Milan può pensare di rinnovare il contratto di Leao, offrire 20-25 milioni al Real Madrid per riprendere Brahim Diaz e rinforzare la squadra con una prima punta, un esterno d’attacco, un centrocampista di sostanza e un terzino sinistro.

Senza Champions, invece, anche la posizione di mister Pioli verrebbe messa nuovamente in discussione. Sul mercato si dovranno fare valutazioni dirette e diventerebbero più importanti le cessioni. Per il momento la dirigenza ha già deciso di salutare Tatarusanu, Mirante, Dest e Bakayoko, ma potrebbero partire anche Vranckx, Adli, Ballo-Touré e occhio anche al rinnovo di Ibrahimovic. Il futuro di De Ketelaere invece sarà ancora rossonero, a prescindere dal piazzamento in campionato.