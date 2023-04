Recupero last minute contro l’Empoli: la notizia da Milanello

Dopo la trionfante trasferta dello stadio Diego Armando Maradona, il Milan è pronto ad affrontare l’Empoli. La squadra rossonera sta preparando la sfida in quel di Milanello e la speranza è quella di recuperare quanti più giocatori possibili in vista dei prossimi impegni, di importanza a dir poco rilevante.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Tuttosport, spiegando che un rossonero ha ormai messo nel mirino la sfida contro i toscani, in programma per venerdì.

Messias può farcela: l’aggiornamento verso Empoli

Secondo la medesima fonte, Junior Messias sta recuperando dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e potrebbe andare in panchina venerdì contro l’Empoli.

Il brasiliano ha svolto una parte di allenamento in gruppo, motivo per cui non è affatto da escludersi una sua convocazione per la prossima sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

Un’altra buona notizia, dunque, dopo il ritorno effettivo di Brahim Diaz dopo il problema fisico accusato nella sfida di Napoli.