Rinnovo Leao, c’è un’ipotesi da scartare: la volontà del Milan

Nelle prossime settimane il Milan e Rafael Leao cercheranno di chiudere una volta e per tutte il discorso relativo al rinnovo contrattuale. Si tratta ormai di una questione che si sta trascinando da diverso tempo, con le parti che spesso hanno rivelato di volersi venire incontro, senza tuttavia arrivare mai alla fumata bianca definitiva.

Novità, però, sono attese a stretto giro, almeno stando all’aggiornamento pubblicato quest’oggi dall’edizione de La Repubblica, che fa il punto della situazione sulla trattativa.

Leao: gli ultimi aggiornamento sul rinnovo con il Milan

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di contratto di Rafael Leao. Il portoghese vorrebbe rimanere in rossonero, nonostante l’accordo tra le parti non sia facile per le problematiche ormai note a tutti.

(Foto: IMAGO)

In ogni caso, ci sarebbe uno scenario da scartare a prescindere, dato che al momento la società rossonera esclude un contratto ponte fino al 2025. Appuntamento, a questo punto, fissato dopo i quarti di Champions League contro il Napoli.