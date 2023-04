Rinnovo Leao, Fabrizio Romano sicuro: cosa sta accadendo con il Milan

Il Milan se è ancora in corsa per un piazzamento fra le prime 4 in campionato e si giocherà la qualificazione alla finale di Champions League, deve tanto a Rafael Leao. L’attaccante portoghese, in particolar modo nei tre match contro il Napoli e nell’ultimo contro il Lecce, è stato a dir poco decisivo.

rinnovo Leao Milan

Le sue sgroppate che spaccano costantemente in due le squadre avversarie lo rendono uno dei calciatori più unici ed imprevedibili del pianeta. Per questo, non facile da sostituire: i rossoneri, per evitare di perderlo a parametro zero, vogliono rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.

Romano: “Milan vuole firmare con Leao a lungo termine”

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato. Su Twitter ha scritto: