Maignan, il Milan ha deciso: il piano sul futuro

Il Milan è pronto a proporre a Mike Maignan un rinnovo di contratto per mantenere ancora al sicuro la porta rossonera.

Maignan si è dimostrato più e più volte il salvatore della squadra. Parate decisive e prestazioni importanti in gare altrettanto importanti. Non ha mai fatto rimpiangere al Milan l’addio di Donnarumma e Magic Mike si sta dimostrando sempre più leader nel nuovo Milan di Pioli.

Attualmente è sicuramente uno dei portieri più forti al mondo, il Milan non ha intenzione di perderlo e secondo il Corriere dello Sport la coppia Maldini-Massara è pronta a giocare d’anticipo.

Maignan-Milan, la situazione

Il contratto del portiere francese ex Lille andrà in scadenza il 30 Giugno 2026, ma ciò nonostante il club di Via Aldo Rossi vuole blindarlo, così come ci si prova in queste settimane con Leao. L’attuale ingaggio di Maignan è di 2.8 milioni di euro. Il rinnovo vedrebbe il contratto prolungarsi sino al Giugno 2028 e l’ingaggio salire a circa 4 milioni più bonus.

Ecco quindi che il Milan inizia concretamente a mettere le mani sul futuro del club blindando i fenomeni del Milan di oggi.