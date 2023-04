Mourinho mette le mani avanti: “Siamo un’altra squadra senza alcuni giocatori”

Tra pochi minuti Milan e Roma scenderanno in campo allo Stadio Olimpico in un match valido per il 32° turno di Serie A.

Si tratta di un match di vitale importanza per entrambe le formazioni che sono impegnate in una serrata lotta per la qualificazione in Champions League. Rossoneri e giallorossi, infatti, si trovano entrambi a quota 56 punti e una vittoria oggi potrebbe indirizzare il duello per il 4° posto.

José Mourinho Dazn

Nel corso del pre partita ai microfoni di Dazn è intervento José Mourinho, tecnico della Roma. L’allenatore portoghese ha presentato il match che attende la Roma e ha parlato del valore della sua rosa

Di seguito quanto evidenziato:

“Qualcuno di voi mi faceva la domanda per gli obiettivi di fine stagione. Sono sempre stato molto tranquillo riguardo alla nostra situazione. La nostra è una grande squadra al massimo potenziale, mentre siamo un’altra cosa non al massimo”.

Sarà importante dare continuità?

“Vediamo se riusciamo a dare continuità. In una rosa come la nostra fa la differenza se gioca un giocatore A o uno B. Abbiamo provato comunque a dare una base di tranquillità. Sarà dura, ma abbiamo voglia di fare un grande risultato”.