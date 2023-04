Roma, Mourinho in ansia: due titolarissimi a rischio per la gara con il Milan

Giornata di scarico per il Milan di Stefano Pioli che ieri sera ha ottenuto un risultato importantissimo nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti che in più occasioni ha messo in difficoltà i rossoneri che però sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Non c’è però tempo per festeggiare anche perché ancora nulla è ancora conquistato e anche perché tra due giorni i rossoneri saranno di nuovo in campo, questa volta a Bologna alle 15 con una formazione totalmente rivoluzionata rispetto a quella vista ieri sera.

Per il Milan quella di Bologna sarà una partita a dir poco fondamentale, i rossoneri sono infatti obbligati a vincere per mantenere il posto Champions in classifica, nelle prossime settimane arriveranno però anche degli scontri diretti e uno tra questi sarà contro la Roma che però potrebbe far a meno di due assoluti top player.

Milan Roma Infortuni

Roma-Milan, due assenze per i giallorossi?

Nell’odierna gara giocata contro il Feyenord per l’Europa League, terminata con il punteggio di 1-0 per gli olandesi, José Mourinho è stato costretto a sostituire due perni della sua squadra: Paulo Dybala e Tammy Abraham.

L’argentino ha abbandonato il campo per un problema al flessore mentre l’inglese ha avuto un problema alla spalla ed entrambi i calciatori sono al momento in dubbio per il match di campionato che si terrà il 29 aprile.

Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara con gli esami del caso.

Andrea Mariotti