Mourinho in conferenza: “Il Milan ha due squadre”, poi il commento su Pioli

Roma – Milan si è appena si è appena conclusa con un pareggio che ha lasciato tutti scontenti. Abraham ha illuso l’Olimpico sbloccando la gara al minuto 93, poi pareggiata a pochi secondi dal termine grazie ad un gol di Saelemaekers.

Mourinho si è presentato i conferenza stampa e non ha nascosto la sua delusione: “Sono triste, ma sono più orgoglioso che triste. Solo noi possiamo fare quello che abbiamo fatto, con tutti i nostri limiti e con tutti i giocatori che abbiamo perso. Il Milan ha due squadre, una in campo e una in panchina. Non sono invidioso di Pioli, è sempre corretto e simpatico con me”.

Roma Milan Mourinho

Il tecnico ha lamentato la situazione infortuni che ha colpito i giallorossi e decimato gli uomini a disposizione per questo finale di stagione: “Karsdorp penso di non rivederlo più in campo, Llorente penso di non vederlo più in campo, Kumbulla non lo rivedrò più in campo al 100%. Smalling abbiamo la speranza di averlo, vediamo tra una-due partite se possibile. Wijnaldum è vicino al rientro, su Dybala non lo so. Abbiamo protetto l’adduttore per tornare con l’Atalanta, ma era in panchina per non giocare”.

Mourinho però ha anche difeso la sua squadra, che a poche giornate dal termine si trova nel pieno dell’agguerritissima lotta per un posto alla prossima Champions League: “La lotta Champions è per quelli che hanno investito per la lotta Champions, a noi non appartiene quella lotta. Siamo lì perché i ragazzi fanno un lavoro incredibile, è il loro obiettivo. Noi siamo là perché siamo bravi e lo sono anche io anche se qualcuno dice di no”.