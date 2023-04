Salvini senza freni: “Origi e Rebic bivaccano in campo!”

Il poker contro il Napoli ha fatto rivedere un Milan quasi in versione Scudetto: la grinta e la cattiveria che gli uomini di Pioli hanno messo in campo contro i partenopei facevano sperare in una totale ripresa della formazione rossonera, ma nell’ultima partita così non è stato.

Nella partita di ieri sera, infatti, il Milan è riuscito ad ottenere soltanto un pareggio contro l’Empoli, non sfruttando il pareggio dell’Inter poco prima con la Salernitana.

Milan-Empoli, anche Salvini interviene sul turnover

A tanti tifosi milanisti non è piaciuto l’approccio alla gara del Milan, che nel primo tempo ha fatto vedere poco e niente. Nella ripresa, i rossoneri hanno dominato il gioco, senza trovare però la via del gol.

Per la partita contro l’Empoli, Pioli ha deciso di schierare giocatori che fino a questo momento della stagione hanno trovato poco spazio: Pobega, Rebić e Origi. Ai tifosi non è piaciuto soprattutto il comportamento dei due attaccanti, che la davanti hanno sprecato tanto.

Milan Empoli

A commentare le prestazioni dell’attaccante croato e dell’attaccante belga è stato Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, sul profilo ufficiale Instagram della squadra rossonera; di seguito il commento scritto dal politico: