Roma Milan, Ibra e non solo: Pioli alle prese con tre assenti

Roma-Milan può valere un pezzo importante di stagione per entrambe le squadre. Ebbene sì, rossoneri e giallorossi si trovano al quarto posto a pari punti e lo scontro di domani sarà importante per capire quale sarà la squadra favorita per la qualificazione alla prossima Champions League.

Inoltre, i ragazzi di Stefano Pioli e Josè Mourinho saranno impegnati nelle semifinali di Champions League ed Europa League contro le rispettive Inter e Bayer Leverkusen. All’andata il match tra le due squadre italiane è finito 2-2, grazie alle reti realizzate da Ibanez e Abraham nel finale, che hanno aperto un periodo di crisi per i rossoneri.

Non solo Milan, diversi assenti anche in casa Roma: i nomi

Paulo Dybala e Ismael Bennacer

La gara di domani vedrà molti assenti da entrambe le parti, la Roma nel giro di pochi giorni ha perso due pedine fondamentali per il reparto difensivo come Chris Smalling e Diego Llorente, molto probabilmente partirà Paulo Dybala dalla panchina perché appena rientrato da un infortunio.

Gli assenti in casa Milan sono ben 3: si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Tommaso Pobega e Alessandro Florenzi, quest’ultimo causa febbre. In conferenza stampa Pioli ha rassicurato i tifosi sulle condizioni dell’attaccante svedese, ma non lo ha reputato ancora disponibile.