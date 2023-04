Shevchenko avverte il Milan: “In Europa gioca la storia, anche in A ci sarà da divertirsi!”

Nemmeno il tempo di festeggiare la qualificazione in semifinale che è già tempo di rituffarsi in campionato per il Milan di Stefano Pioli.

Ad attendere i rossoneri ci sarà il Lecce questo pomeriggio a San Siro alle ore 18:00, desideroso di punti salvezza soprattutto dopo la vittoria del Verona contro il Bologna ed il roboante 3-0 della Salernitana ieri contro il Sassuolo.

Pioli opterà per qualche cambio, anche se non esagererà come la scorsa settimana contro il Bologna dove ha messo in campo 10/11 diversi rispetto alle gare di Champions.

Con la penalizzazione tolta alla Juventus, ora i rossoneri sono quinti e hanno un disperato bisogno di punti per rientrare nelle zone che le competono, ovvero tra le prime 4.

Shevchenko Champions League

La mente, però, è per molti già ai derby che varranno l’accesso alla finale di Champions League.

A proposito di ciò, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport l’ex bomber rossonero Andriy Shevchenko, che ha parlato così dei due match e del momento Milan.

Queste le parole: “Stessa situazione del 2003? C’era grande tensione, grande attesa e soprattutto grande passione, in quei giorni si vedevano sciarpe e bandiere ovunque e credo che anche oggi sarà così.”

“Gol più importante nel derby? Ovviamente quello in semifinale di ritorno, che è valso l’accesso alla finale. Inutile dire, poi, che sono molto affezionato anche al gol su rigore a Buffon a Manchester, il mo gol più importante in assoluto. “

“Chi vincerà la Champions? Tutte le squadre hanno una chance, del Milan mi è piaciuto lo spirito di gruppo e la capacità di soffrire. Questa Champions League ha dimostrato che non sono le star a vincere, ma le squadre nel suo complesso.“

“Pioli ha cambiato molto. Il suo Milan è ora maturo, nonostante moltissimi giovani. Mi sono piaciuti perchè hanno saputo soffrire quando serviva. Penso a quanto hanno lavorato Giroud e Leao, che in realtà sono due attaccanti.”

“Guardiola ha ragione, la storia del club conta tantissimo. Per conquistare la coppa bisogna battere squadre come il Real Madrid, soprattutto se in panchina ha Carlo Ancelotti.“

“In campionato assisteremo ad un bel finale di stagione, i tifosi si divertiranno soprattutto per la lotta Champions.”