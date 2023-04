Milan-Inter, nei nerazzurri out un titolare: sarà assente in entrambe le sfide

Milan-Inter 20 anni dopo sarà nuovamente la semifinale di Champions League. Nel 2003 dopo un doppio pareggio, grazie alla regola dei gol in trasferta, furono i rossoneri ad avere la meglio sui cugini nerazzurri.

Skriniar Milan Inter

Quest’anno entrambe le squadre proveranno ad approcciare la doppia sfida nelle migliori condizioni possibili. L’Inter però, salvo miracoli, è già sicura di dover fare a meno di Milan Skriniar. Stagione complicatissima per il difensore slovacco, già pronto a salutare tutti il prossimo giugno e partire in direzione Parigi.

Milan-Inter, Skriniar non ci sarà

Come riportato da Sky Sport, in accordo con l’Inter, Milan Skriniar ha deciso di effettuare un’operazione chirurgica per risolvere i problemi di lombalgia che lo perseguitano ormai da troppo tempo. L’ultima ricaduta nella sfida d’andata di Champions contro il Porto.

Le speranze di rivederlo in campo con la maglia dell’Inter in tempo utile per la doppia sfida contro il Milan, sono ridotte allo zero: come riporta Sky Sport, serviranno almeno 30-40 giorni prima di potersi tornare ad allenare. Il difensore slovacco salterà così i due derby di Champions League.