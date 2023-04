Tegola Inter, infortunio per un nerazzurro: la situazione

Incertezza al momento per la Champions per un nerazzurro.

Preoccupazione in casa per Inzaghi sulla ricaduta dopo l’acrobazia valsa il sorpasso sulla Lazio. L’impatto col terreno non è stato agevole e l’esterno tedesco ha dovuto abbandonare il campo per problemi occorsi alla spalla destra. La prima diagnosi è LUSSAZIONE ALLA SPALLA.

C’è quindi incertezza sulla sua presenza per la partita che si terrà il 10 maggio al San Siro per l’andata di Champions. Verranno effettuati già in serata ulteriori controlli sull’accaduto. Il giocatore verrà valutato dallo staff medico per capire quando potrà essere nuovamente disponibile. Tempi di recupero quindi, ancora incerti. Mentre è tutto ok per Tomori, che tra fine primo tempo ed inizio ripresa aveva accusato dei dolori alla gamba dopo un contrasto con Tammy Abraham.

Si era infatti accasciato al suolo pronto per uscire, ha poi stretto i denti fino all’interruzione del match. Nulla di preoccupante quindi per il calciatore, che comunque non giocherà la prossima poiché squalificato dopo l’ammonizione (con diffida).

Chiara Russo