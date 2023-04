Milan ufficialmente in semifinale di Champions League grazie alla vittoria complessiva per 2 a 1 sul Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la vittoria per 1 a 0 a San Siro, infatti gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti a pareggiare per 1 a 1 allo stadio Diego Armando Maradona strappando il pass per la prossima fase.

Fikayo Tomori in campo con il Milan

Tomori si prende una rivincita: “Prima tutti dicevano che il Milan non vinceva!!

Fikayo Tomori al termine di Napoli-Milan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di MilanTv: