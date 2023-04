Tonali ricorda l’andata: “Ha dato il via ad un momento difficile, ne siamo usciti da grande squadra”

Tra pochi istanti Milan e Roma scenderanno in campo per disputare il match valido per il 32° turno di Serie A. Le due squadre hanno voglia di vincere perchè si affrontano due dirette rivali per la qualificazione alla prossima Champions League.

Le squadre, infatti, si trovano entrambe a quota 56 punti e quella di questa sera è una partita che vale doppio.

Nel corso del pre partita, in onda su Dazn, ha parlato Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Il numero 8 rossonero ha presentato il match che attende il Milan e ha spiegato come i rossoneri hanno voglia di rivalsa dopo la rimonta subita all’andata.

Tonali Milan (Foto Imago)

Di seguito quanto evidenziato: