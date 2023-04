Chaka Traorè incanta tutti, Milan deciso a blindare il talento della Primavera: il piano

Il Milan primavera ha incantato tutti i suoi tifosi in questa stagione arrivando in semifinale di Youth League e conducendo un campionato con delle prestazione di alto livello contando anche che il Milan ha giocato con dei ragazzi più giovani rispetto alle altre società.

Tra tutti i talentini che si stanno formando nella primavera rossonera ce ne sono alcuni che sembrano pronti per esordire tra i grandi e qualche ragazzo ha già ottenuto la soddisfazione di ricevere la prima convocazione.

Uno tra i ragazzi che sicuramente ha strizzato maggiormente l’occhio per talento e prestazioni è Chaka Traoré, e il Milan farà carte false pur di trattenerlo con sé.

Rinnovo Chaka Traoré, il piano del Milan

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il talento rossonero vestirà sicuramente per un altro anno la maglia che lo sta facendo crescere, ma la dirigenza rossonera vede in lui un’importante risorsa per il futuro.

Per questo Maldini e Massara stanno lavorando per estendere ulteriormente il contratto e le parti stanno cercando una soluzione che possa far felice tutte le parti coinvolte.

Andrea Mariotti