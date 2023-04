Sale la febbre e l’attesa per Milan-Napoli, sfida che inaugurerà i quarti di finale per i rossoneri di Stefano Pioli. In giornata, la squadra di Luciano Spalletti raggiungerà San Siro dove terrà il consueto giro di campo e l’incontro con la stampa, mentre in questi minuti si sta allenando al centro sportivo di Castel Volturno.

Novità anche da Milanello, dove in questi minuti è iniziato anche l’allenamento della squadra rossonera. E a tal proposito arriva una notizia che fa felici tutti i tifosi.

Allenamento Milan: c’è anche Kalulu

La novità è che anche Pierre Kalulu ha preso parte, quantomeno, alla prima parte della sessione d’allenamento odierna a Milanello. Cresce dunque la fiducia sulle condizioni del difensore, che punta con grande forza a questo punto almeno alla convocazione.

Kalulu Milan

L’alternativa, nel caso in cui non dovesse rendersi disponibile per la sfida di Champions contro il Napoli, è quella di impiegarlo in maniera più graduale, con il focus che si sposterebbe a questo punto sul match contro il Bologna in campionato.