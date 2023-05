Parte la campagna abbonamenti per la stagione 2023-24: tutte le novità!

Stagione al di sotto delle aspettative per gli uomini di Stefano Pioli che non sono riusciti a confermarsi Campioni d’Italia dopo l’annata 21-22 e non hanno portato a casa nessun titolo da porre in bacheca.

Da sottolineare, però, l’interessante percorso in Champions League che ha visto il Diavolo protagonista fino alle semifinali, dove l’Inter è riuscita ad avere la meglio nella doppia sfida.

Nonostante questi risultati altalenanti, ciò che non è mai mancato è il supporto della gente allo stadio, con San Siro che, ogni settimana, è stato stracolmo, sia in campionato che in Champions.

MILAN San Siro

A proposito del tifo rossonero, poche ore fa è partita la campagna abbonamenti per la prossima stagione.

Queste le parole del club nel lancio della campagna:

“NOI, VOI, MILAN”: NEL CUORE DEL TIFO ROSSONERO

“Al via oggi la prima fase per sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2023/24, con il lancio della campagna di comunicazione multicanale del Club che mette al centro i tifosi“

“Hanno cantato, sofferto, pianto e gioito. I tifosi del Milan anche quest’anno sono stati i grandi protagonisti della stagione, uniti dalla passione rossonera che, da ogni angolo del mondo, ha sostenuto la squadra in ogni situazione, supportandola sempre anche oltre il fischio finale delle partite.”

“Al centro della campagna di lancio degli abbonamenti AC Milan per la stagione 2023/24 ci sono proprio loro, i milanisti, e quello straordinario senso di appartenenza lega indissolubilmente il Club ai suoi tifosi e alla città di Milano. Un video emozionale dà il calcio di inizio alla prima fase per poter sottoscrivere l’abbonamento rossonero. Giovani, donne, bambini, uomini, tutti i tifosi vengono ritratti nel percorso che li accompagna alla loro seconda casa, uniti dall’attesa più bella, quando finalmente i cancelli dello stadio si aprono e tutto cambia: ogni differenza e diversità, scompare, perché per il Milan siamo tutti uguali, viviamo tutti per le stesse emozioni, con la stessa passione.”

“NOI, VOI, MILAN”: una comunione di intenti che ha il solo obiettivo di vivere insieme una nuova appassionante stagione, sempre al solito posto.“

“La campagna “NOI, VOI, MILAN” sarà online su tutti i touchpoint digitali del club, nelle venue di Casa Milan e comparirà a San Siro in occasione di Milan-Verona sui LED e sul Maxischermo. È prevista una massiccia campagna digitale con boost media paid che più avanti con la fase di vendita libera si arricchirà di declinazioni su DOOH nella città di Milano e con una campagna TV su canali tematici.”