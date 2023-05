Adani punge il Milan e Pioli: “Sono inferiori alla Roma”

Il Milan si prepara alla sfida con la Cremonese per ritrovare la vittoria dopo il pareggio all’ultimo respiro contro la Roma. Con i giallorossi partita opaca che ha regalato emozioni solo nel finale con entrambe le reti segnate nei minuti di recupero.

Una prestazione opaca dei rossoneri forse dovuta anche ad una rosa corta che ora sembra accusare la stanchezza e il peso della stagione. Lele Adani, durante la BoboTV, ha analizzato la situazione societaria del Milan paragonando la rosa dei rossoneri con quella dei giallorossi.

Questi ultimi, nettamente più sfortunati, hanno dovuto far a meno di una serie di giocatori perni a causa dei numerosi infortuni durante l’anno. Situazione diversa per il Milan che per Adani ha raggiunto obiettivi importanti nonostante la reputi inferiore a quella della Roma.

Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“In valori assoluti il Milan ha un monte ingaggi inferiore alla Roma. Lo devo dire, il Milan sarebbe l’ultima squadra da guardare, il Milan è precario. I 3 giocatori che ha comprato non hanno dato quello che dovevano e ha quelli di un anno fa. Non ha potuto mai spendere. A livello di costo della rosa la Roma non è inferiore al Milan, lo devo dire. Origi non è costato, De Ketelaere è costato come investimento ma non ha reso.

Il Milan oggi non ha profondità. Per questo dirò sempre che il Milan rimane per alti livello un miracolo: fa la semifinale di Champions League, vince lo scudetto, accede alla Coppa dei Campioni. Negli ultimi due anni ha fatto un secondo e un primo posto. È lì a lottarsela, alla pari con Inter e Roma, è sufficiente e non negativa. Ovviamente diventa un bagno di sangue se non entri in Champions l’anno prossimo, ma se non hai possibilità di avere fondi è chiaro che se non accedi alla Champions sarà un problema”