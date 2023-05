AIA, scossone arbitri: De Meo denuncia Rocchi!

Continua il momento di difficoltà per il sistema calcio italiano, un sistema che sembra fare acqua veramente da tutte le parti. Sul campo abbiamo mancato le due ultime edizioni Mondiali, sulle difficoltà economiche meglio sorvolare, così come sulla situazione recente dell’AIA.

AIA, denunciati Rocchi, Orsato e Valeri

La notizia che sta scuotendo il mondo arbitrale riguarda la denuncia dell’assistente di linea Pasquale De Meo. L’oggetto del contendere riguarda il verbale di gara di Milan-Empoli del 7 aprile. Infatti De Meo aveva riportato le critiche dell’osservatore arbitrale verso la gestione Trentalange.

Dopo la pubblicazione del verbale, come riportato da Ansa, De Meo ha discusso con forza con Rocchi, Orsato e Valeri, evidentemente non contenti dell’operato del collega. Di conseguenza la FIGC ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su ciò che sta succedendo in seno all’AIA.

Ad aprire il fascicolo è stato l’ormai famosissimo procuratore federale Chinè, con dei giganti come Rocchi, Orsato e Valeri sul banco degli imputati. Dopo l’affaire Trentalange potrebbe aprirsi un nuovo squarcio nel mondo arbitrale.