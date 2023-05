Albertini spiazza: “Inter più forte del Milan”, poi il commento sulla rimonta

Demetrio Albertini, ex-centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove parla del derby di Champions League tra Inter e Milan.

Le parole di Albertini

SULLA RIMONTA: “Sarà difficile, sarà durissima, ma non è impossibile. L’Inter è più forte del Milan, lo ha dimostrato in tutti i derby giocati in queste due stagioni, anche in quelli vinti dal Milan. Attenzione, però: i nerazzurri sono superiori ma non imbattibili, perché, tranne che a Riyad, in ogni derby hanno concesso delle “finestre” di vulnerabilità di cui il Milan può e deve approfittare. È da questo concetto che bisognerà ripartire martedì”.

SULL’APPROCCIO: “È una questione di attitudine. Contro il Napoli, sia a ‘San Siro’ che al ‘Maradona’, il Milan era preparato e sapeva a che cosa andava incontro: ha sofferto, ha accettato di subire gli attacchi degli avversari ma ha retto e poi ha colpito, senza mai perdere la bussola. Si può fare, e il Milan ha già dimostrato di saperlo fare“.

SUL MILAN: “Il Milan di oggi deve avere la consapevolezza di non essere al livello delle altre semifinaliste. Per andare in finale a Istanbul servirà un’impresa e la squadra dovrà essere disposta alla sofferenza. Pioli e i suoi in Champions hanno fatto un percorso che nessuno si aspettava: è bellissimo ma non deve diventare un alibi. Occorre pensare di poter stupire ancora”.