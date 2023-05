Allegri crede ancora nell’Europa? “Domani è Juve-Milan. Il futuro dipende dalla sfida di domani”

Il Sunday night match di domani sera tra Juventus e Milan, con molta probabilità segnerà un punto sull’annata delle due squadre. I rossoneri sono a caccia dei tre punti per chiudere la questione qualificazione alla prossima Champions League. Discorso più complicato per i bianconeri che cercano il riscatto, dopo i risultati deludenti, dall’Europa League, all’ultima sconfitta di campionato.

Il Milan ha subito sollevato il proprio morale, dopo l’eliminazione avvenuta nell’euroderby, strapazzando la Sampdoria con un sonoro 5-1. Juve invece sempre più in difficoltà e affanno, tra penalizzazioni e mancanza di gioco.

Juve-Milan: le parole di Allegri

Allegri ha provato a tirare su il morale dell’ambiente bianconero in seguito alle ultime uscite che hanno reso fallimentare la stagione della propria squadra. Il tecnico bianconero sa benissimo che una vittoria contro i rossoneri aiuterebbe i propri giocatori a ritrovare fiducia e a sperare ancora in un posto per l’Europa che conta. Una speranza ancora viva per l’allenatore toscano.

Credo che l’Europa sarebbe una cosa straordinaria. In questo momento qui dobbiamo parlare del presente, ovvero domani, la partita col Milan, da cui dipende il finale di stagione. Il Milan ha passato un periodo brutto ma l’ultima vittoria in casa con la Samp l’ha girata a livello psicologico a loro favore. Sta a noi domani avere la forza di ribaltare questo risultato.

Dunque il Milan dovrà fare molta attenzione alla partita di domani sera, soprattutto da un punto di vista psicologico, un aspetto su cui Allegri ha lavorato parecchio in settimana. Pioli dovrà puntare molto su questo aspetto, che spesso ha giocato qualche brutto scherzo durante la stagione. La bravura dei rossoneri domani, sarà quella di restare sempre concentrati, evitando attimi di superficialità.